«Внимательно наблюдаем»: В Кремле отреагировали на ракетный пуск КНДР
Российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском Северной Кореи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
По его словам, на данный момент важно избегать действий, которые могут усилить напряженность.
Накануне Северная Корея пустила в сторону Японского моря снаряд – предположительно, баллистическую ракету большой дальности.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие Россией будет использовано лишь в случае реальной угрозы стране. Об этом он сказал в видеоинтервью американскому телеканалу CNN 22 марта.
Накануне Лавров в ходе конференции по разоружению заявил, что Украина располагает советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.
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