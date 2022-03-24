«Внимательно наблюдаем»: В Кремле отреагировали на ракетный пуск КНДР

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие Россией будет использовано лишь в случае реальной угрозы стране. Об этом он сказал в видеоинтервью американскому телеканалу CNN 22 марта.

Накануне Лавров в ходе конференции по разоружению заявил, что Украина располагает советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.

