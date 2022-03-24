«Внимательно наблюдаем»: В Кремле отреагировали на ракетный пуск КНДР

Российские военные отслеживают ситуацию с ракетным пуском Северной Кореи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, на данный момент важно избегать действий, которые могут усилить напряженность.

Накануне Северная Корея пустила в сторону Японского моря снаряд – предположительно, баллистическую ракету большой дальности.

Песков: Абрамович принимал участие в начальном этапе переговоров с Украиной

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что ядерное оружие Россией будет использовано лишь в случае реальной угрозы стране. Об этом он сказал в видеоинтервью американскому телеканалу CNN 22 марта.

Накануне Лавров в ходе конференции по разоружению заявил, что Украина располагает советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:КремльДмитрий Песков
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