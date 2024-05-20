Кинотеатры и театры Ирана закрылись после гибели президента Раиси
Все кинотеатры и театры в Иране объявили о приостановке деятельности после гибели в авиакатастрофе президента Эбрахима Раиси. Такую информацию распространило Tasnim News Agency.
Все развлекательные передачи на телевидении также отменены до дальнейшего уведомления. Ранее в Исламской республике был объявлен пятидневный траур в связи с гибелью Раиси.
Вертолет президента Ирана разбился в воскресенье, 19 при возвращении делегации после визита в Азербайджан. Вместе с Раиси погибли ещё несколько чиновников, включая главу МИД ИРИ Абдоллахияна.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», обязанности президента временно будет исполнят первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Выборы нового президента должны быть проведены в течение 50 дней.
Президент в Иране считается вторым по значимости должностным лицом. Конституция Исламской республики определяет главой государства Высшего руководителя. Эту должность сейчас занимает 85-летний Великий аятолла Али Хаменеи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru