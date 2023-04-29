Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего»

Замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии КНДР, сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала президента США Джо Байдена «стариком без будущего». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Байден пригрозил сменить режим в КНДР

Ранее Байден пригрозил «сменить режим» в Северной Корее, если Пхеньян попытается нанести ядерный удар по США или союзникам.

«Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который ... не способен взять ... ответственность за безопасность и будущее США», — заявила Ким Е Чжон.

Кроме того, политик отметила, что слова американского президента можно рассматривать как угрожающую риторику.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КНДРСШАДжо Байден

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