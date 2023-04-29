Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего»
Замглавы отдела Центрального комитета Трудовой партии КНДР, сестра лидера страны Ким Чен Ына Ким Е Чжон назвала президента США Джо Байдена «стариком без будущего». Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Ранее Байден пригрозил «сменить режим» в Северной Корее, если Пхеньян попытается нанести ядерный удар по США или союзникам.
«Это можно принять за бессмысленное высказывание человека в преклонном возрасте, который ... не способен взять ... ответственность за безопасность и будущее США», — заявила Ким Е Чжон.
Кроме того, политик отметила, что слова американского президента можно рассматривать как угрожающую риторику.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Сестра Ким Чен Ына назвала Байдена «стариком без будущего»
- Экс-разведчик Риттер: Американцы уйдут с Украины, выключив телевизор
- СМИ: Россия и Турция договорились о новой платежной системе для туристов
- Начальник польского Генштаба заявил, что у России есть деньги на спецоперацию
- Сальдо назвал невозможным затопление российской линии обороны водой из Днепра
- В Орловской области не будут проводить парад в День Победы
- Американские политологи предсказали победу Трампа в 2024 году
- Полянский сообщил об обращениях украинских беженок за помощью к России
- Президент Кипра предложил альтернативу российскому газу
- Военный эксперт Кнутов заявил об ударе РФ по базам ВСУ для срыва наступления
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru