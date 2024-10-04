Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян использует ядерное оружие, если США и Южная Корея применят силу

КНДР использует ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются применить силу, сообщает ЦТАК со ссылкой на заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына.

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«Страна без колебаний применит все имеющиеся наступательные силы, включая ядерное оружие, если противник попытается использовать силу для посягательства на ее суверенитет», — заявил глава государства.

Ранее Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в связи с политикой США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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