Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян использует ядерное оружие, если США и Южная Корея применят силу
4 октября 202404:31
КНДР использует ядерное оружие, если США и Южная Корея попытаются применить силу, сообщает ЦТАК со ссылкой на заявление северокорейского лидера Ким Чен Ына.
«Страна без колебаний применит все имеющиеся наступательные силы, включая ядерное оружие, если противник попытается использовать силу для посягательства на ее суверенитет», — заявил глава государства.
Ранее Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в связи с политикой США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru