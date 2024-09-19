СМИ: КНДР испытала баллистическую ракету и стратегическую крылатую ракету

Северная Корея успешно провела испытательный запуск тактической баллистической ракеты нового типа «Хвасонпхо-11да-4,5» и модернизированной стратегической крылатой ракеты, сообщает Центральное телеграфное агентство страны.

КНДР запустила две баллистических ракеты

За пусками наблюдал глава государства Ким Чен Ын. Ракеты пролетели около 400 километров. Сеул резко осудил пуск, заявив, что он угрожает миру и безопасности региона.

Японии заявило Пхеньяну решительный протест и указало, что подобные действия угрожают безопасности всего региона.

Лидер КНДР заявил, что обладание мощной силой позволяет «сдерживать и срывать» стратегический расчет и волю врагов.

Ранее Ким Чен Ын призвал наращивать ядерный потенциал КНДР в связи с политикой США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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