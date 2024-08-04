Ким Чен Ын заявил, что КНДР может попросить у РФ помощи в ликвидации последствий наводнений

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян может обратиться за помощью к «самым искренним друзьям» в России в случае, если во время ликвидации последствий наводнений понадобится поддержка, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Также северокорейский лидер поблагодарил президента России Владимира Путина, который выразил соболезнования в связи с последствиями от наводнений.

В Северной Корее сильные наводнения, и Ким Чен Ын лично приплыл на лодке руководить спасательными работами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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