Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с паводками в КНДР

Российский лидер отметил, что Ким Чен Ын может рассчитывать на помощь России.

В Северной Корее сильные наводнения, и Ким Чен Ын лично приплыл на лодке руководить спасательными работами. Глава КНДР приехал на личном поезде и прямо с него пересел в резиновую лодку, которая объезжает затопленные районы.

Ранее Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

