Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с паводками в КНДР
Президент России Владимир Путин выразил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соболезнования в связи с последствиями наводнений в стране, сообщили в Кремле.
Российский лидер отметил, что Ким Чен Ын может рассчитывать на помощь России.
В Северной Корее сильные наводнения, и Ким Чен Ын лично приплыл на лодке руководить спасательными работами. Глава КНДР приехал на личном поезде и прямо с него пересел в резиновую лодку, которая объезжает затопленные районы.
Ранее Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru