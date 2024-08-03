Путин направил соболезнования Ким Чен Ыну в связи с паводками в КНДР

Президент России Владимир Путин выразил лидеру КНДР Ким Чен Ыну соболезнования в связи с последствиями наводнений в стране, сообщили в Кремле.

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Российский лидер отметил, что Ким Чен Ын может рассчитывать на помощь России.

В Северной Корее сильные наводнения, и Ким Чен Ын лично приплыл на лодке руководить спасательными работами. Глава КНДР приехал на личном поезде и прямо с него пересел в резиновую лодку, которая объезжает затопленные районы.

Ранее Ким Чен Ын принял российскую военную делегацию во главе с заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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