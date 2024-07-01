СМИ: Бренды одежды из КНДР рассматривают возможность экспорта в РФ

Отмечается, что марки из КНДР захотели продавать сумки, джинсы и обувь на российском рынке, ретейлеры рассматривают возможность экспорта товаров в РФ. По словам востоковеда Ким Ен Уна,в стране производят качественные одежду и обувь.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян заявил о росте товарооборота между странами в 2023 году в девять раз, а за первые пять месяцев текущего года – еще на 54%, передает «Радиоточка НСН».

