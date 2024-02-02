Ким Чен Ын: усиление ВМС КНДР необходимо для ускорения подготовки к войне
Глава КНДР Ким Чен Ын посетил судостроительную верфь Нампхо, сообщает «РЕН ТВ».
Он ознакомился с ее техническим состоянием и проводимыми там работами и заявил, что верфь берет на себя большую и важную задачу в развитии судостроительной промышленности и укреплении ВМС страны.
Ким Чен Ын указал, что для защиты морского суверенитета государства и ускорения подготовки к войне важнейшим вопросом является укрепление ВМС. С этой целью от судостроительной промышленности требуется развитие и укрепление материально-технической базы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru