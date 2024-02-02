Ким Чен Ын: усиление ВМС КНДР необходимо для ускорения подготовки к войне

Он ознакомился с ее техническим состоянием и проводимыми там работами и заявил, что верфь берет на себя большую и важную задачу в развитии судостроительной промышленности и укреплении ВМС страны.

Ким Чен Ын указал, что для защиты морского суверенитета государства и ускорения подготовки к войне важнейшим вопросом является укрепление ВМС. С этой целью от судостроительной промышленности требуется развитие и укрепление материально-технической базы.

Ранее в США не исключают вооруженного конфликта Пхеньяна и Сеула, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

