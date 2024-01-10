Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея ведет исключительно конфронтационную политику, став самым враждебным государством с точки зрения Пхеньяна, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Заявление главы КНДР прозвучало во время его посещения предприятий оборонной промышленности. По словам Ким Чен Ына, Северная Корея «должна признать эту неизбежную, необратимую реальность» и реагировать надлежащим образом. При этом Пхеньяну следует уделить первоочередное внимание укреплению обороны и сил сдерживания ядерной войны.
Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил завод по производству мобильных пусковых установок для ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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