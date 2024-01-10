Ким Чен Ын назвал Южную Корею самым враждебным государством

Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Южная Корея ведет исключительно конфронтационную политику, став самым враждебным государством с точки зрения Пхеньяна, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

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Заявление главы КНДР прозвучало во время его посещения предприятий оборонной промышленности. По словам Ким Чен Ына, Северная Корея «должна признать эту неизбежную, необратимую реальность» и реагировать надлежащим образом. При этом Пхеньяну следует уделить первоочередное внимание укреплению обороны и сил сдерживания ядерной войны.

Ранее Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил завод по производству мобильных пусковых установок для ракет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // Главный Редактор
ТЕГИ:Южная КореяКНДРКим Чен Ын

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