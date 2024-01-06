Ким Чен Ын с дочерью посетили завод по производству ракетных установок

Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил завод по производству мобильных пусковых установок для ракет. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Северокорейского политика также сопровождали кадры ЦК партии и руководящие сотрудники Главного управления ракетостроения.

Ким Чен Ын расплакался на съезде матерей

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын детально ознакомился с ходом производства, осматривая крупные пусковые машины и разнообразные пусковые машины, произведенные на заводе», — указано в сообщении ЦТАК.

Ким Чен Ын высоко оценил перевыполнение предприятием производственного плана в 2023 году, принял важные меры по увеличению мощности завода, поставил перед работниками ряд задач по составлению перспективного плана. Лидер КНДР подчеркнул, что организация играет ответственную роль в укреплении обороноспособности государства.

«Ким Чен Ын отметил важность производства пусковых машин ... в непрерывном укреплении сил сдерживания ядерной войны страны и оперативную потребность нашей армии», - пишет агентство.

Ранее лидер Северной Кореи пригрозил ядерным ударом на любую провокацию против республики, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ЗаводКНДРКим Чен Ын

Горячие новости

Все новости

партнеры