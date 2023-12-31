Ким Чен Ын: Объединение Корейского полуострова невозможно
Северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что больше не считает возможным объединение с Южной Кореей, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
По его словам, Сеул сделал государственной политикой «объединение на основе поглощения», что противоречит курсу Пхеньяна по объединению Отечества на основе принципа «один народ, одно государство, две системы».
Также, по его словам, Вооруженные силы КНДР должны быть готовы в случае чрезвычайной ситуации «умиротворить» всю территорию Республики Корея, в том числе с помощью ядерного оружия.
Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) готова применить ядерное оружие при пяти условиях, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru