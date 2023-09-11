Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения
11 сентября 202319:33
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящей встречи лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, пишет РИА Новости.
Представитель Кремля отметил, что встреча состоится в ближайшие дни. Точной даты он не назвал.
В честь лидера КНДР будет дан официальный обед. В ходе встречи главы государств обсудят двусторонние отношения, уточнил пресс-секретарь президента.
По информации агентства Bloomberg, Путин и Ким Чен Ын встретятся 13 сентября во Владивостоке, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru