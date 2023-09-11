Песков: Путин и Ким Чен Ын обсудят двусторонние отношения

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящей встречи лидеров РФ и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына, пишет РИА Новости.

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Представитель Кремля отметил, что встреча состоится в ближайшие дни. Точной даты он не назвал.

В честь лидера КНДР будет дан официальный обед. В ходе встречи главы государств обсудят двусторонние отношения, уточнил пресс-секретарь президента.

По информации агентства Bloomberg, Путин и Ким Чен Ын встретятся 13 сентября во Владивостоке, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКим Чен ЫнВладимир Путин

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