В Кремле подтвердили официальный визит Ким Чен Ына в Россию
Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что Высший руководитель Северной Кореи приедет в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.
«По приглашению президента РФ... председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом», - сказано в сообщении.
Ранее в южнокорейских СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын на поезде отправился из Пхеньяна во Владивосток, где 13 сентября состоится его встреча с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru