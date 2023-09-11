В Кремле подтвердили официальный визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом, сообщает пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что Высший руководитель Северной Кореи приедет в Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.

«По приглашению президента РФ... председатель Государственных дел КНДР Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию с официальным визитом», - сказано в сообщении.

Ранее в южнокорейских СМИ появилась информация, что Ким Чен Ын на поезде отправился из Пхеньяна во Владивосток, где 13 сентября состоится его встреча с Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
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