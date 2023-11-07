Киевский таксист, уволенный за русский язык, ответил на оскорбления
Украинский таксист, уволенный за разговор на русском языке, назвал своих пассажирок неадекватными и больными. Об этом сообщили украинские СМИ.
На опубликованном ранее в Сети видео запечатлен разговор таксиста с пассажирками на русском языке, что и стало причиной конфликта. Герой видео подчеркнул, что не прячется и остается у себя дома.
По его словам, женщины «передергивали, лезли на рожон из-за языка». Таксист был вынужден их высадить.
«Я умею разговаривать на украинском, но я с юга. Это же не моя вина, что 32 года независимости Украины юго-восток вот так разговаривал. Учились мы так», — заявил он в интервью СМИ.
Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru