Киевский таксист, уволенный за русский язык, ответил на оскорбления

На опубликованном ранее в Сети видео запечатлен разговор таксиста с пассажирками на русском языке, что и стало причиной конфликта. Герой видео подчеркнул, что не прячется и остается у себя дома.

По его словам, женщины «передергивали, лезли на рожон из-за языка». Таксист был вынужден их высадить.

«Я умею разговаривать на украинском, но я с юга. Это же не моя вина, что 32 года независимости Украины юго-восток вот так разговаривал. Учились мы так», — заявил он в интервью СМИ.

Ранее украинская детская писательница Лариса Ницой решила переименовать персонажей своих сказок, чтобы их имена звучали «не по-московски». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

