СМИ: в Москве охранника оштрафовали за разговор на украинском языке

В Москве сотрудник охраны на транспорте получил штраф за разговор по телефону на украинском языке, пишет Telegram-канал Baza.

В России украинца посадили на 12 лет за шпионаж

По информации издания, мужчина разговаривал на украинском при нахождении на боевом мосту. Заявление в полицию поступило от командира группы противодействия беспилотникам.

На охранника составили административный протокол за мелкое хулиганство.

В Крыму двух граждан Украины признали виновными в шпионаже. Им назначили 15 и 16 лет лишения свободы, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flicer.com
ТЕГИ:ОхранаУкраинаМосква

Горячие новости

Все новости

партнеры