СМИ: в Москве охранника оштрафовали за разговор на украинском языке
1 октября 202318:43
В Москве сотрудник охраны на транспорте получил штраф за разговор по телефону на украинском языке, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, мужчина разговаривал на украинском при нахождении на боевом мосту. Заявление в полицию поступило от командира группы противодействия беспилотникам.
На охранника составили административный протокол за мелкое хулиганство.
В Крыму двух граждан Украины признали виновными в шпионаже. Им назначили 15 и 16 лет лишения свободы, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru