СМИ: в Москве охранника оштрафовали за разговор на украинском языке

По информации издания, мужчина разговаривал на украинском при нахождении на боевом мосту. Заявление в полицию поступило от командира группы противодействия беспилотникам.

На охранника составили административный протокол за мелкое хулиганство.

В Крыму двух граждан Украины признали виновными в шпионаже. Им назначили 15 и 16 лет лишения свободы, отмечает «Радиоточка НСН».

