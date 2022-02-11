Киевский суд не изменил меру пресечения Порошенко

Киевский суд не изменил меру пресечения в виде личного обязательства, хотя сторона обвинения требовала заключения под стражу или залог в размере одного млрд гривен (около $36 млн).

Петр Порошенко подозревается в государственной измене по делу о поставках угля.

На заседании апелляционного суда 11 февраля Порошенко признался, что в 2014 году лично приказал вывезти из Украины золото и четыре миллиарда гривен ($145 млн) наличными.

