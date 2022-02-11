Киевский суд не изменил меру пресечения Порошенко
Апелляционный суд Киева оставил в силе меру пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает ТАСС.
Киевский суд не изменил меру пресечения в виде личного обязательства, хотя сторона обвинения требовала заключения под стражу или залог в размере одного млрд гривен (около $36 млн).
Петр Порошенко подозревается в государственной измене по делу о поставках угля.
На заседании апелляционного суда 11 февраля Порошенко признался, что в 2014 году лично приказал вывезти из Украины золото и четыре миллиарда гривен ($145 млн) наличными.
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