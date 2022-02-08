В Госдуме объяснили готовность Путина предоставить убежище Порошенко
Готовность Владимира Путина предоставить бывшему президенту Украины Петру Порошенко политическое убежище объясняется гуманностью России. Так считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий.
Он также отметил, что с Порошенко в должности главы государства был возможен хотя бы какой-то диалог.
«При нём были подписаны Минские договорённости, которые не выполняются, но выступают инструментом деэскалации ситуации на юго-востоке Украины. При Порошенко также были прекращены массированные обстрелы в Донбассе», - отметил Водолацкий в эфире «Радио 1».
Российский парламентарий напомнил, что Порошенко на родине уголовно преследуют за приобретение угля у самопровозглашенных республик. Тем самым экс-президент «поддерживал экономику Донбасса».
Ранее президент РФ Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что Россия готова предоставить политическое убежище Порошенко.
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