Киев задолжал пенсионерам Донбасса $1,4 млрд
Уполномоченный Верховной рады Украины Людмила Денисова заявила, что долг Киева по выплатам пенсий жителям Донбасса составил около $1,4 млрд. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Денисовой, такая сумма накопилась с июня 2016 года по апрель 2018 года. Отмечается, что задолженность на одного пенсионера составляет порядка $1250.
Как отмечает агентство, Киев приостановил выплаты пенсий жителям Донбасса летом 2014 года. Возобновление выплат обсуждают в рамках экономической подгруппы по Донбассу в Минске, в частности, предлагается осуществлять выплаты пенсионерам Донбасса через Международный комитет Красного Креста.
Политолог Иван Мезюхо заявил в эфире НСН, что украинская власть не откажется от Донбасса, понимая при этом, что его возвращение в состав Украины также невозможно.
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