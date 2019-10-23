Киев задолжал пенсионерам Донбасса $1,4 млрд

Как отмечает агентство, Киев приостановил выплаты пенсий жителям Донбасса летом 2014 года. Возобновление выплат обсуждают в рамках экономической подгруппы по Донбассу в Минске, в частности, предлагается осуществлять выплаты пенсионерам Донбасса через Международный комитет Красного Креста.

Политолог Иван Мезюхо заявил в эфире НСН, что украинская власть не откажется от Донбасса, понимая при этом, что его возвращение в состав Украины также невозможно.

