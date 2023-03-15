Киев пригласил Польшу искать энергоресурсы на Украине

Украина пригласила Польшу искать на своей территории энергоресурсы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

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Министр заявил, что у Варшавы откроются большие перспективы «после победы Украины», в том числе, в энергетике.

«Мы сможем вернуться к общим поисковым работам», - цитирует Моравецкого РИА Новости.

Он отметил, что Польшу уже приглашают к общим проектам по добыче энергоресурсов на Украине. Переговоры, по его словам, касаются разных сфер, в том числе поиска газа на Западе страны.

Ранее американский журналист Сеймур Херш назвал условие для вмешательства США в конфликт на Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаУкраина
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