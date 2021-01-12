МИД Украины ответил «старшему товарищу» Лукашенко за поучения Зеленского

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил возмущение поучительным тоном Александра Лукашенко в адрес президента Владимира Зеленского. Глава МИДа прокомментировал высказывания белорусского лидера в адрес украинского коллеги в ходе интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде.

Лукашенко, среди прочего, заявил, что «не держит зла» на Зеленского и готов возобновить отношения с Украиной. «Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю», - заметил, в частности, президент Белоруссии.