МИД Украины ответил «старшему товарищу» Лукашенко за поучения Зеленского
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил возмущение поучительным тоном Александра Лукашенко в адрес президента Владимира Зеленского. Глава МИДа прокомментировал высказывания белорусского лидера в адрес украинского коллеги в ходе интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде.
Лукашенко, среди прочего, заявил, что «не держит зла» на Зеленского и готов возобновить отношения с Украиной. «Я бы косо на него не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю», - заметил, в частности, президент Белоруссии.
По словам Кулебы, президента Украины нет смысла чему-либо поучать, тем более Лукашенко. Как подчеркнул глава МИДа, подобного рода «менторские нотки «старших товарищей» абсолютно неуместны».
«Он известный персонаж, всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они оторваны от реальности», - прокомментировал глава внешнеполитического ведомства слова Лукашенко в эфире телеканала «1+1».
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