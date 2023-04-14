Киев ответил на слова Орбана о «несуществующей стране»
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко назвал циничными слова венгерского премьера Виктора Орбана о том, что Украина является в финансовом плане несуществующей страной. Его слова приводит РИА Новости.
Николенко упрекнул Венгрию в двойных стандартах, напомнив Орбану о том, что Будапешт также получает большие деньги от Евросоюза.
Дипломат добавил, что своей поддержкой Украины Запад инвестирует в собственную безопасность, Венгрии следует поблагодарить Украину за «мирное небо» над Будапештом и прочими странами Европы.
Ранее Виктор Орбан заявил, что финансово Украина - несуществующая страна, и конфликт с Россией завершится в тот момент, как только США и Европа прекратят ее содержать.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru