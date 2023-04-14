Медведев назвал Орбана молодцом за его слова про Украину
14 апреля 202315:09
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил венгерского премьера Виктора Орбана за его слова про Украину.
«Молодец, смело и точно для европейского политика», - написал в своем телеграм-канале Медведев.
Орбан ранее заявил, что финансово Украина - несуществующая страна, и конфликт с Россией завершится в тот момент, как только США и Европа прекратят ее содержать.
Накануне Орбан выразил мнение, что затягивание конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне, пишет телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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14 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru