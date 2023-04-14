Медведев назвал Орбана молодцом за его слова про Украину

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев похвалил венгерского премьера Виктора Орбана за его слова про Украину.

«Молодец, смело и точно для европейского политика», - написал в своем телеграм-канале Медведев.

Орбан ранее заявил, что финансово Украина - несуществующая страна, и конфликт с Россией завершится в тот момент, как только США и Европа прекратят ее содержать.

Накануне Орбан выразил мнение, что затягивание конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне, пишет телеграм-канал «Радиоточка НСН».







