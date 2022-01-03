Киев не подает воду в ЛНР с Западной фильтровальной станции из-за аварии

На украинской Западной фильтровальной станции произошла авария, из-за чего прекратилась подача воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Такое сообщение сделала пресс-служба предприятия «Лугансквода».

Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) остались единственными источниками водоснабжения ЛНР, которые связаны с Киевом. В основном водоснабжение ЛНР происходит автономно.

РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия передает, что водоснабжение прекратилось из-за повреждения магистрального водовода от Западной фильтровальной станции. В настоящий момент без водоснабжения частично оказались населенные пункты Алчевск, Брянка, Стаханов, Кировск и Перевальский район. Поселение Первомайск полностью осталось без воды.

Ранее в Свердловской области ликвидировали последствия аварии на теплосети города Верхняя Салда, в результате которой без отопления и горячей воды остались 17,6 тыс. жителей.

