Киев не подает воду в ЛНР с Западной фильтровальной станции из-за аварии
На украинской Западной фильтровальной станции произошла авария, из-за чего прекратилась подача воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику. Такое сообщение сделала пресс-служба предприятия «Лугансквода».
Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция (ЗФС) остались единственными источниками водоснабжения ЛНР, которые связаны с Киевом. В основном водоснабжение ЛНР происходит автономно.
РИА Новости со ссылкой на представителя предприятия передает, что водоснабжение прекратилось из-за повреждения магистрального водовода от Западной фильтровальной станции. В настоящий момент без водоснабжения частично оказались населенные пункты Алчевск, Брянка, Стаханов, Кировск и Перевальский район. Поселение Первомайск полностью осталось без воды.
Ранее в Свердловской области ликвидировали последствия аварии на теплосети города Верхняя Салда, в результате которой без отопления и горячей воды остались 17,6 тыс. жителей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+16 343 / сут.
Умерли
311 тыс.+835 / сут.
Выздоровели
9,5 млн+24 037 / сут.
- СМИ: Российская авиация возобновила удары по сирийскому Идлибу
- «Коммунисты России» хотят добиться неприкосновенности захоронений у Кремля
- Сенатор Пушков: Байден не будет вводить жесткие санкции против России
- Замглавы МИД Панкин: Россия не обязана поставлять весь газ через Украину
- Девушка из новогоднего обращения Зеленского выступила с критикой в его адрес
- Губернатор Петербурга рассказал об увеличении потока туристов в городе
- СМИ: США могут «пожертвовать» странами Прибалтики ради сделки с Россией
- Глава Минобороны США заболел коронавирусом
- За минувшие сутки в России выявили 16 343 новых случая коронавируса
- СМИ: Британские военные имитировали активность на границе с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru