На Урале устранили аварий, оставившую без отопления дома 17,6 тыс. человек
Авария на теплосети города Верхняя Салда в Свердловской области, в результате которой без отопления и горячей воды остались 17,6 тыс. жителей, устранили, сообщают в пресс-службе городской администрации.
По данным регионального ГУ МЧС, отключить от водоснабжения и отопления пришлось 135 муниципальных жилых домов с 17 600 жителями, а также 11 социально значимых объектов.
«Работы по устранению утечки на магистральной теплосети завершены. Коммунальщики закрывают канал плитами перекрытия и начинают заполнять теплосеть», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Всего в Верхней Салде проживает 41 тыс. человек. По данным метеорологов, температура воздуха составляет минус шесть градусов, в ночные часы она понизится до минус 10 градусов.
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