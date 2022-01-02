На Урале устранили аварий, оставившую без отопления дома 17,6 тыс. человек

По данным регионального ГУ МЧС, отключить от водоснабжения и отопления пришлось 135 муниципальных жилых домов с 17 600 жителями, а также 11 социально значимых объектов.

«Работы по устранению утечки на магистральной теплосети завершены. Коммунальщики закрывают канал плитами перекрытия и начинают заполнять теплосеть», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Всего в Верхней Салде проживает 41 тыс. человек. По данным метеорологов, температура воздуха составляет минус шесть градусов, в ночные часы она понизится до минус 10 градусов.

