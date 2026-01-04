Киев и Вашингтон согласовали документ о поддержке из четырех разделов
США и Украина согласовали документ о поддержке, состоящий из четырех основных глав и приложений, сообщают «Известия».
Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В тексте соглашения детально определены все механизмы оказания помощи, в том числе в сфере модернизации и снабжения вооруженных сил.
Также зафиксированы условия мониторинга выполнения договоренностей и возможные действия в случае их нарушения. Отдельный раздел посвящен работе «коалиции желающих».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе украинского урегулирования есть прогресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
