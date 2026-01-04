Киев и Вашингтон согласовали документ о поддержке из четырех разделов

США и Украина согласовали документ о поддержке, состоящий из четырех основных глав и приложений, сообщают «Известия».

Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. В тексте соглашения детально определены все механизмы оказания помощи, в том числе в сфере модернизации и снабжения вооруженных сил.

Также зафиксированы условия мониторинга выполнения договоренностей и возможные действия в случае их нарушения. Отдельный раздел посвящен работе «коалиции желающих».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в ходе украинского урегулирования есть прогресс, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СШАУкраина

