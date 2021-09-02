Киев и Вашингтон назвали «Северный поток - 2» угрозой для Европы

Украина и США выступают против строительства российского газопровода «Северный поток - 2», говорится в совместном заявлении двух стран по стратегическому партнерству.

Политик из Польши «нашёл» у России «Северный поток - 3»

Стороны рассматривают проект как угрозу для европейской энергетической безопасности. Вашингтон намерен прилагать усилия для сохранения украинского транзита газа и обеспечения безопасности поставок через территорию Украины, а также «недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия».

Как сообщалось, приготовления к запуску первой нитки газопровода «Северный поток-2» находятся на завершающей стадии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ЕвропаУкраинаСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры