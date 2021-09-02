Киев и Вашингтон назвали «Северный поток - 2» угрозой для Европы
Украина и США выступают против строительства российского газопровода «Северный поток - 2», говорится в совместном заявлении двух стран по стратегическому партнерству.
Стороны рассматривают проект как угрозу для европейской энергетической безопасности. Вашингтон намерен прилагать усилия для сохранения украинского транзита газа и обеспечения безопасности поставок через территорию Украины, а также «недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия».
Как сообщалось, приготовления к запуску первой нитки газопровода «Северный поток-2» находятся на завершающей стадии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru