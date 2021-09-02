Киев и Вашингтон назвали «Северный поток - 2» угрозой для Европы

Стороны рассматривают проект как угрозу для европейской энергетической безопасности. Вашингтон намерен прилагать усилия для сохранения украинского транзита газа и обеспечения безопасности поставок через территорию Украины, а также «недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия».

Как сообщалось, приготовления к запуску первой нитки газопровода «Северный поток-2» находятся на завершающей стадии.

