Политик из Польши «нашёл» у России «Северный поток - 3»

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью еженедельнику Do Rzeczy заявил, что президент РФ Владимир Путин довёл до конца проект «Северный поток - 2».

По его словам, Россия намерена развить свой успех с помощью «Северного потока - 3». Шереметьев пояснил, что имеет ввиду не газопровод, а поток мигрантов в Польшу, который, по его мнению, организовали якобы «для нанесения ущерба Польше». При этом экс-замминистра не уточнил, какое отношение к кризису на польско-белорусской границе имеет Россия.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией будет построен забор из закрученной колючей проволоки.

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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ГраницаРоссияПольша
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