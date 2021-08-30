Политик из Польши «нашёл» у России «Северный поток - 3»

Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью еженедельнику Do Rzeczy заявил, что президент РФ Владимир Путин довёл до конца проект «Северный поток - 2».



По его словам, Россия намерена развить свой успех с помощью «Северного потока - 3». Шереметьев пояснил, что имеет ввиду не газопровод, а поток мигрантов в Польшу, который, по его мнению, организовали якобы «для нанесения ущерба Польше». При этом экс-замминистра не уточнил, какое отношение к кризису на польско-белорусской границе имеет Россия.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что на границе с Белоруссией будет построен забор из закрученной колючей проволоки.