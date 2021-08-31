В «Газпроме» рассказали о завершении работ на первой нитке «Северного потока-2»
Приготовления к запуску первой нитки газопровода «Северный поток-2» находятся на завершающей стадии, заявил генеральный директор «Газпром международные проекты центр 1» Александр Каримов.
«Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации. Работы по трубоукладке второй нитки также находятся на завершающей стадии, и для ввода уже ее в эксплуатацию потребуется проведение комплекса мероприятий, которые аналогичны работе по первой нитке», — цитирует Каримова агентство «Прайм».
По словам топ-менеджера, компания прилагает максимум усилий для запуска трубопровода в ближайшее время.
Ранее в «Газпроме» сообщили, что проект трубопровода находится в финальной стадии реализации. По прогнозам компании, в нынешнем году по «Северному потоку-2» может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.
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