В «Газпроме» рассказали о завершении работ на первой нитке «Северного потока-2»

«Сейчас на завершающей стадии находятся пусконаладочные работы, которые обеспечат готовность первой нитки к началу коммерческой эксплуатации. Работы по трубоукладке второй нитки также находятся на завершающей стадии, и для ввода уже ее в эксплуатацию потребуется проведение комплекса мероприятий, которые аналогичны работе по первой нитке», — цитирует Каримова агентство «Прайм».

По словам топ-менеджера, компания прилагает максимум усилий для запуска трубопровода в ближайшее время.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что проект трубопровода находится в финальной стадии реализации. По прогнозам компании, в нынешнем году по «Северному потоку-2» может быть поставлено 5,6 млрд кубометров газа.

