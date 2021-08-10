Киев: Франция и Германия боятся военной помощи Украины
Причиной нежелания членства Украины в Евросоюзе и НАТО со стороны Франции и Германии является боязнь украинской военной мощи, сообщил в эфире телеканала «Украина 24» политолог Вадим Карасев.
По его словам, ни Берлин, ни Париж не готовы признать Киев частью НАТО, так как подобное действие несет в себе угрозу потенциального доминирования Восточной Европы над Западной.
«Это меняет все балансы, это не в интересах Германии, Франции, других западноевропейских стран», — считает он. Украина является большой территорией с большим количеством населения, и в сопоставлении «с многими балтийскими или балканскими странами», отметил политолог.
Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Украина не войдет в Евросоюз или НАТО без России, «на этой территории цивилизации не будет». По его словам, Россия и русская цивилизация будет расти вверх, а Украина в нынешнем виде – в оккупированном
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