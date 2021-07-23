На Украине заявили о невозможности вступления в НАТО

Украина не сможет стать членом НАТО в нынешних границах, заявил экс-замминистра иностранных дел страны Александр Чалый в интервью телеканалу «Хвыля».

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Дипломат подчеркнул, что при объявлении независимости Украина основывалась на принципах нейтралитета и ядерного разоружения. Но быстро забыла эти принципы, взяв курс на вступление в Североатлантический Альянс. В этом случае Украина перестала быть нейтральной страной, считает Чалый.

Также он заявил, что Украина не может быть в НАТО по определению. «А если точнее сказать, но тогда совсем с другой территорией, чем та, которая у нас есть в границах 91-го года», — заключил дипломат.

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ФОТО: РИА Новости
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