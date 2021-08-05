Толстой: У Украины без России нет перспектив

Украина не войдет в Евросоюз или НАТО без России, «на этой территории цивилизации не будет», написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале, отвечая на заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Толстой отметил, что Россия и русская цивилизация будет расти вверх, а Украина в нынешнем виде – в оккупированном, в отрезанном от России – не имеет никаких перспектив. Таким образом парламентарий «переписал» слова Зеленского о Донбассе.