Толстой: У Украины без России нет перспектив

Украина не войдет в Евросоюз или НАТО без России, «на этой территории цивилизации не будет», написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале, отвечая на заявления президента Украины Владимира Зеленского.

Толстой отметил, что Россия и русская цивилизация будет расти вверх, а Украина в нынешнем виде – в оккупированном, в отрезанном от России – не имеет никаких перспектив. Таким образом парламентарий «переписал» слова Зеленского о Донбассе.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а всем, кто хочет вхождения в состав России, предложил там и «искать себе место».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ДонбассУкраина
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