Толстой: У Украины без России нет перспектив
Украина не войдет в Евросоюз или НАТО без России, «на этой территории цивилизации не будет», написал вице-спикер Госдумы Петр Толстой в своем Telegram-канале, отвечая на заявления президента Украины Владимира Зеленского.
Толстой отметил, что Россия и русская цивилизация будет расти вверх, а Украина в нынешнем виде – в оккупированном, в отрезанном от России – не имеет никаких перспектив. Таким образом парламентарий «переписал» слова Зеленского о Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Донбасс «никогда не будет русской территорией», а всем, кто хочет вхождения в состав России, предложил там и «искать себе место».
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