КГБ предупредило об обострении оперативной обстановки вокруг Белоруссии

На этот раз Лукашенко подтвердил, что обстановка вокруг республики остается непростой. По его словам, вблизи границ НАТО наращивает военный потенциал, фиксируются провокации.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее белорусский лидер в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным высказал пожелание, чтобы Москва в случае агрессии защищала Белоруссию как свою собственную территорию.

