КГБ предупредило об обострении оперативной обстановки вокруг Белоруссии

Серьёзное осложнение оперативной обстановки вокруг Белоруссии прогнозирует Комитет государственной безопасности республики. Об этом проинформировал руководитель КГБ Иван Тертель в ходе совещания президента Александра Лукашенко с руководством силовых ведомсвт, передаёт агентство БелТА.

Выводы сделаны на основании сведений, которые поступают по линии разведки и других профильных подразделений. Как отмечает RT, белорусский лидер ранее заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов на территорию республики.

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На этот раз Лукашенко подтвердил, что обстановка вокруг республики остается непростой. По его словам, вблизи границ НАТО наращивает военный потенциал, фиксируются провокации.

Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее белорусский лидер в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным высказал пожелание, чтобы Москва в случае агрессии защищала Белоруссию как свою собственную территорию.

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Фото: president.gov.by
ТЕГИ:КГББелоруссияЛукашенко

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