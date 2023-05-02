КГБ предупредило об обострении оперативной обстановки вокруг Белоруссии
Серьёзное осложнение оперативной обстановки вокруг Белоруссии прогнозирует Комитет государственной безопасности республики. Об этом проинформировал руководитель КГБ Иван Тертель в ходе совещания президента Александра Лукашенко с руководством силовых ведомсвт, передаёт агентство БелТА.
Выводы сделаны на основании сведений, которые поступают по линии разведки и других профильных подразделений. Как отмечает RT, белорусский лидер ранее заявил об участившихся случаях проникновения диверсантов на территорию республики.
На этот раз Лукашенко подтвердил, что обстановка вокруг республики остается непростой. По его словам, вблизи границ НАТО наращивает военный потенциал, фиксируются провокации.
Как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее белорусский лидер в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным высказал пожелание, чтобы Москва в случае агрессии защищала Белоруссию как свою собственную территорию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru