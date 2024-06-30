«Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. У них теперь иммунитет к санкциям», — заявил политик. Он назвал этот факт катастрофой для Вашингтона.

Ранее Кеннеди-младший назвал безумным отказ Украины подписать мирное соглашение в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

