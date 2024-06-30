Кеннеди-младший заявил, что экономика РФ стала сильнее из-за санкций США
30 июня 202406:02
Американский санкции в отношении Москвы не работают и лишь укрепляют экономику России, сообщил в интервью YouTube-каналу Tom Bilyeu независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
«Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была. У них теперь иммунитет к санкциям», — заявил политик. Он назвал этот факт катастрофой для Вашингтона.
Ранее Кеннеди-младший назвал безумным отказ Украины подписать мирное соглашение в 2022 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru