Кеннеди-младший потребовал от американских властей не давать деньги Киеву
Властям США не следует выделять деньги на помощь Киеву до тех пор, пока Вашингтон не разберется со своими проблемами, сообщил в соцсети Х политик Роберт Кеннеди-младший.
Он также назвал новый законопроект Сената катастрофой. «Мы уже потратили 113 миллиардов долларов на прокси-войну на Украине. Запрашивать дополнительные 60 миллиардов, когда у нас так много внутренних проблем, включая инфляцию и миграционный кризис на границе, - это безрассудство», - заявил независимый кандидат в президенты.
Он считает, что США нужна быстро развивающаяся экономика. При этом стране нужно выплатить часть своего долга, превышающего 34 триллиона долларов.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал «чудовищным» представленный Сенатом страны законопроект для помощи Украине, Израилю и охраны американской границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кеннеди-младший потребовал от американских властей не давать деньги Киеву
- Аналитик: покупка Минфином валюты не повлияет на курс рубля
- Кеннеди-младший: Карлсон имеет полное право взять интервью у Путина
- В Екатеринбурге студентки колледжа пожаловались на окна в дверях кабинок туалета
- СМИ: Байден уклонился от дебатов с Трампом
- В Госдепе США заявили, что в курсе данных об ударах ВСУ по Лисичанску
- Опрос: большинство американцев уверены в снижении умственных способностей Байдена
- Российские дипломаты добиваются встреч в Белом доме и Госдепе из-за сбитого Ил-76
- Во Франции захотели нарастить помощь Киеву
- В МИД РФ сравнили дискуссию об отставке Залужного с «Санта-Барбарой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru