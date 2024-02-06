Кеннеди-младший потребовал от американских властей не давать деньги Киеву

Он также назвал новый законопроект Сената катастрофой. «Мы уже потратили 113 миллиардов долларов на прокси-войну на Украине. Запрашивать дополнительные 60 миллиардов, когда у нас так много внутренних проблем, включая инфляцию и миграционный кризис на границе, - это безрассудство», - заявил независимый кандидат в президенты.

Он считает, что США нужна быстро развивающаяся экономика. При этом стране нужно выплатить часть своего долга, превышающего 34 триллиона долларов.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал «чудовищным» представленный Сенатом страны законопроект для помощи Украине, Израилю и охраны американской границы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

