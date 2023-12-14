По его словам, Байден заблокировал мирное соглашение, а «все это время война была планом».

Ранее Кеннеди-младший указал, что во время своего визита в США Зеленский «встречался с оборонными подрядчиками» американского Министерства обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

