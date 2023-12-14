Кеннеди-младший: Байден блокировал мирные соглашения по Украине

В США кандидат на должность президента Роберт Кеннеди-младший заявил в социальной сети X, что глава государства Джо Байден препятствует мирному урегулированию конфликта вокруг Украины, от которого выигрывает лишь американская оборонная промышленность, но не жители Украины или Америки.

Кеннеди-младший собрался разобрать «военную империю» США

По его словам, Байден заблокировал мирное соглашение, а «все это время война была планом».

Ранее Кеннеди-младший указал, что во время своего визита в США Зеленский «встречался с оборонными подрядчиками» американского Министерства обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / WQAD News 8
ТЕГИ:СпецоперацияПрезидент СШАУкраинаДжо Байден

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