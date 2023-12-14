Кеннеди-младший: Байден блокировал мирные соглашения по Украине
В США кандидат на должность президента Роберт Кеннеди-младший заявил в социальной сети X, что глава государства Джо Байден препятствует мирному урегулированию конфликта вокруг Украины, от которого выигрывает лишь американская оборонная промышленность, но не жители Украины или Америки.
По его словам, Байден заблокировал мирное соглашение, а «все это время война была планом».
Ранее Кеннеди-младший указал, что во время своего визита в США Зеленский «встречался с оборонными подрядчиками» американского Министерства обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru