Кеннеди-младший собрался разобрать «военную империю» США

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший сообщил Fox News, что демонтирует «военную империю» страны после победы на выборах.

Кеннеди-младший заявил об участии в выборах в качестве независимого кандидата

Он собрался вернуть американские вооруженные силы «к их истинной функции – защите родной страны». Кандидат в президенты отметил, что его дядя – Джон Кеннеди — не начал войну в Лаосе и Германии, не вторгся на Кубу, а также не стал пытаться уничтожать ракетные установки СССР во время Карибского кризиса.

Кеннеди-младший собрался прекратить воинственную политику в отношении Москвы и Пекина, а также пообещал закрыть большинство американских баз за пределами США.

Ранее кеннеди-младший усомнился в необходимости помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com / WQAD News 8
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