Келлог: Западу не обязательно признавать потерянные Киевом территории
Странам Запада необязательно признавать территории, которые потерял Киев, частью России, сообщает Fox News со ссылкой на заявление специального представителя президента США по Украине Кита Келлога.
По его словам, будет определённое соглашение о потенциальной потере территории. Келлог напомнил, что после того, как Советский Союз включил в свой состав страны Балтии, Вашингтон не утверждал, что эти государства находятся под его контролем, а лишь отмечал что они были под доминированием СССР.
Спецпредставитель отметил, что факт утраты украинских территорий может быть закреплён в специальном соглашении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обменять часть Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru