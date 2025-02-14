Келлог: Западу не обязательно признавать потерянные Киевом территории

По его словам, будет определённое соглашение о потенциальной потере территории. Келлог напомнил, что после того, как Советский Союз включил в свой состав страны Балтии, Вашингтон не утверждал, что эти государства находятся под его контролем, а лишь отмечал что они были под доминированием СССР.

Спецпредставитель отметил, что факт утраты украинских территорий может быть закреплён в специальном соглашении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обменять часть Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

