Каждый пятидесятый Земли планеты заразился коронавирусом
С начала пандемии коронавируса в мире диагноз подтвердился у более чем 155,9 млн человек, сообщает ТАСС.
Это около 2% от всего населения планеты. Общее число инфицированных в мире по превышает 156,4 млн человек, скончались более 3,2 млн пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели после лечения около 126,3 млн человек.
Лидируют по числу заразившихся США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.
Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Голиковой назвал решение об объявлении нерабочими дней с 1 по 10 мая оправданным, отметив, что снижение заболеваемости COVID-19 в России продолжается.
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Заразились
4,9 млн+7 639 / сут.
Умерли
112 тыс.+351 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+7 788 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru