Каждый пятидесятый Земли планеты заразился коронавирусом

С начала пандемии коронавируса в мире диагноз подтвердился у более чем 155,9 млн человек, сообщает ТАСС.

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Это около 2% от всего населения планеты. Общее число инфицированных в мире по превышает 156,4 млн человек, скончались более 3,2 млн пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели после лечения около 126,3 млн человек.

Лидируют по числу заразившихся США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Голиковой назвал решение об объявлении нерабочими дней с 1 по 10 мая оправданным, отметив, что снижение заболеваемости COVID-19 в России продолжается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеЭпидемияКоронавирус
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