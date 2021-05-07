Каждый пятидесятый Земли планеты заразился коронавирусом

Это около 2% от всего населения планеты. Общее число инфицированных в мире по превышает 156,4 млн человек, скончались более 3,2 млн пациентов с подтвержденным COVID-19. Выздоровели после лечения около 126,3 млн человек.

Лидируют по числу заразившихся США, Индия, Бразилия, Франция и Турция.

Ранее Владимир Путин в ходе встречи с Голиковой назвал решение об объявлении нерабочими дней с 1 по 10 мая оправданным, отметив, что снижение заболеваемости COVID-19 в России продолжается.

