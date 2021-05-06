Ученые нашли способ предсказать тяжелую форму коронавируса

Количество естественных Т-клеток-киллеров в крови пациентов с коронавирусной инфекцией может быть использовано для прогнозирования тяжелых случаев заболевания. К такому выводу пришла группа ученых из Германии, Франции и Швейцарии под руководством профессора Буркхарда Бехера из Института экспериментальной иммунологии Цюрихского университета.

Как сообщает РИА Новости, исследователи обнаружили, что число Т-клеток-киллеров может быть биомаркером течения коронавируса. Ученые уточняют, что эти клетки — часть раннего иммунного ответа.

По мнению исследователей, новый тест на биомаркеры поможет принять решение о нужном типе лечения, а также о необходимости перевода больного с COVID-19 в отделение интенсивной терапии.

Как отметил профессор Бехер, при коронавирусе Т-клетки и естественные клетки-киллеры демонстрируют уникальное поведение, описывая «иммунную сигнатуру, специфичную для COVID-19» — определенный паттерн в иммунной системе.

