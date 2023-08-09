Казахстан приостановил работу домена yandex.kz

Власти Казахстана с 9 августа приостановили работу местного доменного имени «Яндекса». Об этом сообщило республиканское министерство цифрового развития, пишет РИА Новости.

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Причиной приостановки работы домена названо размещение сайта на иностранных серверах вне территории Казахстана.

В среду пользователи обратили внимание на недоступность страницы yandex.kz. В ряде случаев после перебоев домен вновь был доступен.

Ранее на гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского составили административный протокол за распространение в интернете информации об ЛГБТ среди детей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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