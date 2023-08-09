Казахстан приостановил работу домена yandex.kz
Власти Казахстана с 9 августа приостановили работу местного доменного имени «Яндекса». Об этом сообщило республиканское министерство цифрового развития, пишет РИА Новости.
Причиной приостановки работы домена названо размещение сайта на иностранных серверах вне территории Казахстана.
В среду пользователи обратили внимание на недоступность страницы yandex.kz. В ряде случаев после перебоев домен вновь был доступен.
Ранее на гендиректора «Яндекса» Артема Савиновского составили административный протокол за распространение в интернете информации об ЛГБТ среди детей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин разрешил исполнять валютные госгарантии в рублях
- В московском метро протестируют оплату цифровыми рублями
- Гражданина ФРГ задержали по подозрению в шпионаже в пользу России
- В США на женщину одновременно напали змея и ястреб
- Свергнутый президент Нигера отказался уходить в отставку
- Казахстан приостановил работу домена yandex.kz
- Кремль: Путин провел рабочую встречу с тверским губернатором Игорем Руденей
- В Конгрессе США обвинили Байдена в получении денег из России
- ЦБ с 10 августа перестанет покупать валюту из-за ослабления рубля
- СМИ: президент ОАЭ намерен организовать встречу Путина и Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru