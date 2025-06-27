Депутат Аксаков: Ипотеку для участников СВО могут запустить в 2026 году

Ипотеку для участников специальной военной операции могут запустить в следующем году. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнил о поручении президента Владимира Путина о проработке возможности ипотечной поддержки бойцов СВО.

«Сейчас вопрос изучается. Я думаю, что какой-то вариант, предложение для участников СВО будет», - заявил Аксаков.

По словам депутата, бюджетный процесс должен позволить субсидировать ставки по ипотеке, следует проанализировать, сколько средств можно заложить на эти цели. Аксаков допустил, что в 2025 году программу для участников СВО вряд ли запустят: «она должна быть продумана, подготовлена, просчитана». Однако нововведения могут заработать со следующего года. Вероятно, программа не будет распространена на Москву, Московскую область, Санкт-Петербург, ставка по такой ипотеке пока не определена.

Ранее Анатолий Аксаков допустил, что максимальную выплату на погашение ипотеки для многодетных семей увеличат с 450 тысяч до 900 тысяч рублей, пишет Ura.ru.

