«Яндекс» оштрафован на 2 млн рублей

В Москве суд оштрафовал «Яндекс», сообщает ТАСС.

«Яндекс» опроверг переход контроля над компанией в руки новых инвесторов

Компания должна выплатить 2 млн рублей за повторное непредоставление в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». Как уверяет спецслужба, эти данные необходимы для розыска людей или обеспечения безопасности страны.

Представитель интернет-компании в суде признал вменяемые ей нарушения. Штраф был обжалован и вступил в законную силу.

Ранее глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли «Яндекса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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