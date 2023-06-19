«Яндекс» оштрафован на 2 млн рублей

Компания должна выплатить 2 млн рублей за повторное непредоставление в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». Как уверяет спецслужба, эти данные необходимы для розыска людей или обеспечения безопасности страны.

Представитель интернет-компании в суде признал вменяемые ей нарушения. Штраф был обжалован и вступил в законную силу.

Ранее глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли «Яндекса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

