«Яндекс» оштрафован на 2 млн рублей
19 июня 202306:01
В Москве суд оштрафовал «Яндекс», сообщает ТАСС.
Компания должна выплатить 2 млн рублей за повторное непредоставление в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги». Как уверяет спецслужба, эти данные необходимы для розыска людей или обеспечения безопасности страны.
Представитель интернет-компании в суде признал вменяемые ей нарушения. Штраф был обжалован и вступил в законную силу.
Ранее глава ВТБ Костин призвал торпедировать сделку по покупке доли «Яндекса», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru