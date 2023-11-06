Катар заявил о переговорах с ХАМАС по заложникам по просьбе США
Катар по просьбе США ведет переговоры с палестинским движением ХАМАС, в том числе об освобождении заложников. Об этом заявил официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в интервью газете La Repubblica.
Как отметил дипломат, «прямой диалог» ведут с двумя представителями ХАМАС для деэскалации ситуации и не намерены «что-то менять», пока каналы связи будут полезны для достижения мира.
«Но текущая ситуация не помогает. Мы попросили прекратить огонь, чтобы вести переговоры. К сожалению, ХАМАС сообщило, что в бомбардировках погибли некоторые заложники», — рассказал аль-Ансари.
При этом представитель МИД Катара указал, что страна не ведет переговоры с ливанским движением «Хезболлах». В то же время Доха остается в контакте с партнерами в регионе, чтобы не допустить разрастания конфликта.
Согласно последним данным, в заложниках в секторе Газа могут удерживаться около 240 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Вирусологи рассказали, почему «Спутник V» перестал защищать от коронавируса
- Власти Херсонской области увеличили комендантский час на четыре часа
- Актер из фильма «Любовь и голуби» раскрыл секрет популярности картины
- Юлия Пересильд захотела начать карьеру певицы
- Деньги на ветер: Эксперты рассказали об экономии авиакомпаний на пассажирах
- СМИ: В результате ударов Израиля по Газе за ночь погибли более 200 человек
- «СПБ биржа» приостановила торги иностранными бумагами как минимум на семь дней
- Катар заявил о переговорах с ХАМАС по заложникам по просьбе США
- Британия временно вывезет часть сотрудников посольства в Ливане
- Магнитные бури: «Болеют» техника и люди
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru