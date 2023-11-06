Катар заявил о переговорах с ХАМАС по заложникам по просьбе США

Катар по просьбе США ведет переговоры с палестинским движением ХАМАС, в том числе об освобождении заложников. Об этом заявил официальный представитель катарского МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в интервью газете La Repubblica.

Израиль отказался от временного прекращения огня без освобождения заложников

Как отметил дипломат, «прямой диалог» ведут с двумя представителями ХАМАС для деэскалации ситуации и не намерены «что-то менять», пока каналы связи будут полезны для достижения мира.

«Но текущая ситуация не помогает. Мы попросили прекратить огонь, чтобы вести переговоры. К сожалению, ХАМАС сообщило, что в бомбардировках погибли некоторые заложники», — рассказал аль-Ансари.

При этом представитель МИД Катара указал, что страна не ведет переговоры с ливанским движением «Хезболлах». В то же время Доха остается в контакте с партнерами в регионе, чтобы не допустить разрастания конфликта.

Согласно последним данным, в заложниках в секторе Газа могут удерживаться около 240 человек, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ЗаложникиПереговорыСШАХамасКатар

Горячие новости

Все новости

партнеры