Катар назвал условия для въезда в страну российских туристов

Катар назвал два условия для разрешения на въезд в страну российских туристов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Катарский национальный совет по туризму.

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Первым условием является повсеместного внедрение «цифрового проездного» IATA, вторым - одобрение Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины «Спутник V». Как сообщили агентству, Минздрав Катара перманентно изучает ситуацию с COVID в мире и определяет рекомендации.

Ранее сообщалось, что правительство Таиланда намерено открыть Пхукет с 1 июля для иностранных туристов, полностью вакцинированных от коронавируса. Они смогут отдыхать на острове без карантина.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:Российские ТуристыТуризмКатар
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