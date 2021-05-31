Не летят туда сегодня самолеты. Ограничение на авиасообщение с Турцией продлевается

В полночь, 1 июня, истекает срок ограничений на пассажирское авиасообщение с Турцией. Запрет был введен российскими властями с 15 апреля из-за новой вспышки коронавируса в Турции. В середине весны там был зафиксирован максимальный суточный прирост заразившихся – более 60 тыс. человек. После этого власти республики вводили сперва частичные ограничения, а затем тотальный локдаун на примерно две недели. В результате этих мер прирост сократился в восемь раз – накануне было зафиксировано 6 933 новых случая. Тем не менее, есть информация, что Россия пока сохранит ограничения на авиасообщение с Турцией, в понедельник вечером об этом пишет ТАСС со ссылкой на несколько источников, близких к оперативному штабу по борьбе с коронавирусом.

Турция рассчитывает, что улучшение эпидемической ситуации в республике позволит восстановить авиасообщение с Россией, – заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Однако официального решения ни о продлении запрета, ни о его отмене, нет.

Решения об открытии полетов ждет и Греция, – напомнила в понедельник греческий посол в Москве Екатерини Насика. Греческие власти уже некоторое время назад объявили о готовности принимать российских туристов без карантина, на основании либо сертификата о вакцинации, либо отрицательного теста на коронавирус. При этом Греция признала российскую вакцину «Спутник V», – указала г-жа посол.

«Молясь Афине, не забудь и сам рукой пошевелить. Российская сторона тоже должна «пошевелить рукой» и открыть небо для нас, чтобы можно было организовать рейсы в Грецию, на которых смогли бы полететь российские туристы», – сказала дипломат.

До конца мая российский оперштаб по борьбе с коронавирусом обещал и решение о возобновлении чартерных авиаперевозок на курорты Египта. Однако и здесь нет никаких новостей, хотя, как отмечается на сайте Ассоциации туроператоров России, сейчас Египет соответствует всем трем критериям Роспотребнадзора для возобновления авиасообщения. В публикации отмечается, что при благоприятном сценарии рейсы на курорты Египта могут стартовать в конце июня.

По оценкам туротрасли, из-за ограничений на полеты за этот период только в Турции не смогли отдохнуть более полумиллиона россиян. Кроме того, остается значительное количество туров, перенесенных с 2020 года. Отсутствие решения не позволяет продавать туры на летние месяцы. В этих условиях крупнейшие российские перевозчики пересмотрели свои полетные программы, сняв с продаж билеты кто только на июнь, а кто и до конца года. В отсутствии адекватной по цене и качеству замены курортам Турции, Греции и Египта можно предположить, что в этом году отдых испорчен у нескольких миллионов россиян.

