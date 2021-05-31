Пхукет открывает границы для вакцинированных туристов

Однако, несмотря на прививку, туристам при въезде нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до прибытия (за исключением детей до шести лет), визу и сертификат въезда COE, а также установить приложение «Таиланд Плюс».

По прилету на Пхукет у иностранных граждан проверят сертификат COE, а также бронь отеля. Затем туристы включат приложение Thailand Plus с функцией «поделиться местоположением».

Туристов обяжут находиться в провинции Пхукет в течение семи ночей и только после этого они смогут путешествовать в другие регионы Таиланда.

Через пять дней после прибытия туристам нужно будет сделать экспресс-тест на антиген. Его результат, а также сертификат вакцинации путешественник предоставляет при выезде из страны.

Все, кто вакцинацию не прошел, смогут посещать Пхукет только с обязательным карантином. Остальные провинции Таиланда откроются для массовых посещений лишь осенью.

