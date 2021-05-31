Пхукет открывает границы для вакцинированных туристов
Правительство Таиланда намерено открыть Пхукет с 1 июля для иностранных туристов, полностью вакцинированных от коронавируса. Они смогут отдыхать на острове без карантина. Об этом сообщает АТОР.
Вакцина должна быть одобрена ВОЗ или правительством стран, из которых прибывают туристы, что означает, что в этот список входит и российский препарат «Спутник V».
Однако, несмотря на прививку, туристам при въезде нужно будет предоставить отрицательный ПЦР-тест, полученный за 72 часа до прибытия (за исключением детей до шести лет), визу и сертификат въезда COE, а также установить приложение «Таиланд Плюс».
По прилету на Пхукет у иностранных граждан проверят сертификат COE, а также бронь отеля. Затем туристы включат приложение Thailand Plus с функцией «поделиться местоположением».
Туристов обяжут находиться в провинции Пхукет в течение семи ночей и только после этого они смогут путешествовать в другие регионы Таиланда.
Через пять дней после прибытия туристам нужно будет сделать экспресс-тест на антиген. Его результат, а также сертификат вакцинации путешественник предоставляет при выезде из страны.
Все, кто вакцинацию не прошел, смогут посещать Пхукет только с обязательным карантином. Остальные провинции Таиланда откроются для массовых посещений лишь осенью.
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