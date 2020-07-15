Кашлявший на людей британский турист с «коронавирусом» попал под арест

Полиция Майорки арестовала 43-летнего британского туриста, который специально кашлял на посетителей ресторана и говорил, что он болен коронавирусом.

Как сообщает Daily Mail, вечером в понедельник в полицию поступило несколько звонков от посетителей ресторана с предупреждением о «нетрезвом мужчине, который ходит между столиками и кашляет на отдыхающих».