Кашлявший на людей британский турист с «коронавирусом» попал под арест
Полиция Майорки арестовала 43-летнего британского туриста, который специально кашлял на посетителей ресторана и говорил, что он болен коронавирусом.
Как сообщает Daily Mail, вечером в понедельник в полицию поступило несколько звонков от посетителей ресторана с предупреждением о «нетрезвом мужчине, который ходит между столиками и кашляет на отдыхающих».
Когда приехала полиция, мужчина попытался сбежать и сопротивлялся аресту, поэтому его пришлось задержать и доставить в полицейский участок.
Также Daily Mail сообщает, что мужчине принудительно сделали тест на коронавирус, который дал отрицательный результат.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru