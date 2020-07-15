Москва стала регионом с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Российская столица признана регионом с наименьшим темпом прироста новых случаев COVID-19 за сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в среду, 15 июля.
Так, в Москве и Московской области темп прироста составил 0,3%. На втором месте оказались Севастополь и Северная Осетия (0,4%), на третьем — Ингушетия, Дагестан и Калининградская область (0,5%).
За минувшие сутки в Москве подтвердились 628 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Уже несколько недель в городе наблюдается рекордно низкий уровень заболеваемости, сопоставимый с показателями начала апреля. В Московской области 173 новых случая COVID-19 за сутки.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru