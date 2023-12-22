Карты UnionPay Газпромбанка прекратили работу в Австрии
Владельцы карт Газпромбанка китайской платежной системы UnionPay говорят о том, что невозможно совершать операции с ними в Австрии, сообщает ТАСС.
Национальный банк республики в ответ на соответствующий запрос воздержался от комментариев. При этом Газпромбанк не входит в перечень финансовых структур, против которых введены санкции Европейского союза. До недавнего времени картами Газпромбанка UnionPay можно было расплачиваться за товары и услуги на территории Австрии, а также снимать наличные.
Теперь банкоматы показывают предупреждение о недействительности карт для любых операций на территории Австрии.
Ранее стало известно, что китайская платежная система UnionPay опередила американскую Visa по доле на рынке дебетовых карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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