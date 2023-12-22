Карты UnionPay Газпромбанка прекратили работу в Австрии

Национальный банк республики в ответ на соответствующий запрос воздержался от комментариев. При этом Газпромбанк не входит в перечень финансовых структур, против которых введены санкции Европейского союза. До недавнего времени картами Газпромбанка UnionPay можно было расплачиваться за товары и услуги на территории Австрии, а также снимать наличные.

Теперь банкоматы показывают предупреждение о недействительности карт для любых операций на территории Австрии.

Ранее стало известно, что китайская платежная система UnionPay опередила американскую Visa по доле на рынке дебетовых карт, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

